31 мая, 20:11

Происшествия

ВСУ атаковали беспилотником многоквартирные дома в Геническе

Фото: MAX/Владимир Сальдо

Один ребенок погиб и пятеро человек получили ранения в Геническе в результате атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал он.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора. Налет украинских беспилотников продолжается.

При этом, по данным ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, за медицинской помощью после удара БПЛА в Геническе обратились 10 человек.

Ранее мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог. Их доставили в больницу. Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

До этого в Таганроге из-за атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания в порту. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

