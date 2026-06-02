Официальная делегация США впервые за несколько лет посетит ПМЭФ

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Делегация Соединенных Штатов впервые за несколько лет будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком", – приводит слова Ушакова ТАСС.

Он напомнил, что на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние 8–9 лет.

По словам Ушакова, члены делегации пообщаются с российскими официальными лицами и деятелями искусства. Будут обсуждены многочисленные вопросы культурной повестки дня. Кроме того, Кук выступит на тематической сессии форума "Россия – США: диалог культур".

Помимо делегации США, участие в экономическом форуме примут президенты Узбекистана, Танзании, Абхазии – Шавкат Мирзиеев, Самия Сулуху Хасан и Бадра Гунба, а также заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Также будут присутствовать главы ряда региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, СНГ, ОДКБ, ОПЕК и другие.

"Что касается представителей высокого уровня в Питере на этот раз: мы подсчитали, что приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира", – заключил Ушаков.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков. Например, в рамках трека "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством" планируется обсудить трансформацию рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы партнерства.

Владимир Путин также выступит с большой речью. После выступления президента, а также представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы.