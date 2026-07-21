Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 5 278

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Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 5 278. Соответствующие данные в своем телеграм-канале публиковал председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 остались без крова. В зоне бедствия полностью разрушены 190 зданий, значительные повреждения зафиксированы в 856 постройках.

В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов удалось спасти 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах получили 41 069 пострадавших. Власти оказывают поддержку 128 324 семьям.

Для лишившихся жилья развернуты 107 временных лагерей, где на данный момент размещены 23 587 человек. В пострадавшие районы доставлено почти 11 тысяч тонн продовольствия.

Землетрясения произошли вечером 24 июня в штате Яракуй. С интервалом в 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились на расстоянии около 10 километров друг от друга.