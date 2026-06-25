Семье из России пришлось ночевать на улице после землетрясения в Венесуэле

Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет, сообщили эксперты. По предварительным данным, катастрофа унесла жизни минимум 164 человек, еще более 970 пострадали. Как страна пережила случившееся – в материале Москвы 24.

Разрушения невиданного масштаба

Фото: Getty Images/Jesus Vargas

Серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы в венесуэльском штате Яракуй с разницей примерно в 40 секунд вечером 24 июня. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентры разделяло расстояние в 10 километров. Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,1 с эпицентром на глубине 13 километров неподалеку от города Валенсии, в котором проживают примерно 1,6 миллиона человек.

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения. В USGS отметили, что нынешнее землетрясение стало самым сильным для Венесуэлы за последние 126 лет.

По словам уполномоченного президента страны Дельси Родригес, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 получил ранения. При этом в USGS предположили, что итоговое число жертв может достичь от 10 до 100 тысяч человек – вероятность такого сценария оценивается в 44%. В 30% – что их будет будет больше 100 тысяч.

Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, где обрушились десятки зданий. Среди них оказался восьмиэтажный отель Hotel Eduard с 106 номерами, находившийся на побережье в городе Макуто. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), граждан РФ среди постояльцев не было.

Дельси Родригес призвала на всеобщую молитву за тех, кто находится под обломками зданий.





Дельси Родригес уполномоченный президент Венесуэлы Мы воспользуемся светлым временем суток для ускорения операций по спасению тех, кто оказался под завалами. В этой связи сообщаю, что Венесуэла нуждается в специализированном спасательном оборудовании.

В целом, по данным местных СМИ, подобных разрушений в Венесуэле не фиксировалось более 40 лет. На этом фоне эксперты предположили, что страна рискует потерять от 2 до 20% ВВП.

При этом глава Венесуэльского общества геологов Фелисиано де Сантис предупредил, что в ближайшие дни в стране ожидаются афтершоки магнитудой около 5 баллов. Более того, глава Алтае‑Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, кандидат геолого‑минералогических наук Алексей Еманов заявил, что афтершоки могут сохраняться годами из-за магнитуды сейсмособытия.

При этом толчки были зафиксированы и в других странах. В частности, их заметили на территории Колумбии. По данным издания El Universal, сильнее всего их чувствовали в высотных зданиях, из-за чего жителей некоторых районов эвакуировали.

"Казалось, конца этому не будет"

Фото: Getty Images/Jesus Vargas

Владимир Путин направил слова соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Дельси Родригес в связи со случившейся катастрофой в ее стране.





Владимир Путин президент РФ Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова оперативно рассмотреть обращение Венесуэлы об оказании помощи, если оно поступит.

Дельси Родригес заявила в своем телеграм-канале, что поддержка РФ в условиях землетрясения подтверждает стратегический характер отношений Москвы и Каракаса.

"Венесуэла искренне благодарит правительство и народ Российской Федерации за проявление поддержки и солидарности в этой сложной ситуации, которые еще раз подтверждают наши стратегические связи", – отметила она.

Посольство РФ в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам с призывом сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и строго следовать инструкциям местных властей. Также рекомендовано собрать тревожный комплект с документами, наличными и атрибутами первой помощи.

При этом информации о пострадавших организованных туристах из РФ не поступало, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В объединении отметили, что основным направлением в стране был остров Маргарита, который практически не пострадал. Чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года, поэтому сейчас там могут находиться лишь единичные самостоятельные путешественники. По предварительным данным, организованных российских туристов нет и в Каракасе, подчеркнули в АТОР.

Готовность помочь Венесуэле выразил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау. Такие же предложения поступили от многих стран, среди которых Бразилия, Колумбия, Боливия, Перу, Мексика, Катар и Иордания. По данным газеты El Pais, министерство обороны Испании готовит к отправке в Венесуэлу самолет со спасательным отрядом. Оказать помощь предложили и власти Чехии, Германии, Франции, Нидерландов и других европейских стран. Также к отправке готовы специалисты из США.

По словам жителей столицы страны Каракаса, капитальные строения в целом выдержали толчки. Сильнее всего пострадали местные самострои, а также дома, возведенные с нарушениями.

Житель Каракаса Кин Торреальба рассказал РИА Новости, что чудом спасся во время толчков.





Кин Торреальба житель Каракаса Я стоял на светофоре, загорелся зеленый свет, а люди не двигались. Я начал сигналить, наконец они тронулись. Проехал метров 20 и увидел, как здание позади начало трястись. Оно рухнуло прям на светофор, где я стоял до того.

Живущий в Каракасе россиянин Серхио Тепло в беседе с ТАСС сообщил, что местные бежали из строений, а в ряде районов пропал свет и интернет. По его словам, в прибрежном штате Ла-Гуайра ситуация намного серьезнее.

"Там по видео вообще просто дичь. Знакомые, слава богу, все, кто вышел на связь, в порядке, но есть районы, где сильно потрясло и до сих пор нет света", – поделился россиянин.

Очевидица Ампаро Диас рассказала CNN, что во время толчков слышала гул из-под земли.

"Стены начали ходить ходуном, было ощущение, будто я нахожусь в воде. На кухне все рухнуло, стена в гостиной едва держится. Я побежала на улицу, в чем была, схватила только телефон и четки", – сказала она.

Кроме того, в Сети появились кадры с матча венесуэльской футбольной лиги. В момент начала землетрясения все спортсмены и зрители сбежались в центр поля.

Сотрудник гуманитарной организации World Vision Фабрисио Колменарес рассказал NBC News, что во время начала толчков был в кинотеатре.





Фабрисио Колменарес сотрудник гуманитарной организации World Vision Посреди сеанса погас свет, все начало трястись. Это продолжалось две-три минуты, но казалось, конца этому не будет. На улицах Каракаса сейчас толпы напуганных людей, которые боятся возвращаться в дома.

Россиянка Елена рассказала телеграм-каналу SHOT, что вместе с мужем и младшим сыном оказалась в эпицентре землетрясения. Семья живет на 14-м этаже в северной части Каракаса, и, по ее словам, толчки там были значительно сильнее, чем на юге.

"Все в руинах, очень тяжело. Мы бежали по лестнице с четырнадцатого этажа, эвакуировалось все здание", – рассказала Елена.

Так как колебания не утихали, семье пришлось ночевать прямо на улице. Зайти в квартиру за вещами им разрешили только спустя 10 часов, поделилась Елена.

