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10 августа, 13:36

Происшествия

Погибшая в результате атаки ВСУ на Нижнекамск девочка скончалась до прибытия врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погибшим при атаке беспилотников на Нижнекамск ребенком была девочка, она скончалась до прибытия медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, передает ТАСС.

Абашев также рассказал о состоянии пострадавших, доставленных в больницу. Травмы у них не тяжелые, однако состояние двоих вызывает тревогу. Один пострадавший получил ранение спинно-мозгового канала, другой – поражение грудной клетки. Сейчас им проводят оперативные вмешательства, прогнозы хорошие.

Министр уточнил, что основные виды травм – проникающие ранения мягких тканей и полостей организма из-за действия взрывного устройства. Врачи находят металлические предметы в различных частях тела пострадавших. Абашев подтвердил, что дроны несли боеприпасы с поражающими элементами.

В пресс-службе главы Татарстана также уточнили, что среди погибших в результате налета беспилотников есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижнекамск 10 августа. Возбуждено уголовное дело – по версии следствия, вражеские дроны целились на жилой сектор и объекты промышленности города. На атакованных объектах находились гражданские лица.

Погибли 13 человек, а за помощью к врачам обратились 75 человек. В Татарстане объявлен траур.

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