Горячую линию открыли для жителей Нижнекамска после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Татарстана организовала горячую линию для жителей Нижнекамска в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там подчеркнули, что контролируют соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.

"Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. В Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан", – говорится в сообщении.

Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов осуществляет личный контроль за ситуацией. Граждане могут обратиться по номерам 8 (8555) 470-303 и 8 (843) 291-18-81.

Массированная атака БПЛА на Нижнекамск произошла в понедельник, 10 августа. Удары противника были нацелены на производственные и гражданские объекты.

Погибли 12 человек, пострадали 39. В больницы доставлены 28 пострадавших, включая ребенка. Согласно решению главы республики Рустама Минниханова, в Татарстане объявлен траур.

