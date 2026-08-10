ЦБ призвал кредиторов поддержать бизнесменов, пострадавших от атак на склады

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ЦБ РФ призвал финансовые организации поддержать предпринимателей, чей бизнес пострадал во время террористических актов. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Претендовать на пересмотр условий по действующим займам и кредитам смогут представители малого и среднего предпринимательства, которые пострадали в результате атак на территории логистических комплексов, а также складских, производственных, офисных, торговых и иных помещений.

В ЦБ подчеркнули, что кредиторам рекомендуется идти на уступки заявителям вне зависимости от того, имеют ли они законное право на кредитные каникулы, или нет. Сама процедура реструктуризации в данном случае предлагается в качестве отдельного инструмента государственной поддержки для бизнеса.

Помимо того, финансовым учреждениям советуют воздержаться от начисления штрафов и пени за просрочку платежей, а также не требовать от бизнесменов досрочного возврата задолженности. В случае корректировки условий договора заемщику необходимо оперативно направить обновленный график платежей. В ЦБ России также акцентировали внимание на том, что данная мера не должна негативно отразиться на кредитной истории предпринимателей.

Киев продолжает наносить удары по объектам Wildberries с июля 2026 года. По мнению основательницы маркетплейса Татьяны Ким, атаки совершаются террористами, которые безосновательно обвиняют Wildberries в продаже товаров военного назначения. Ключевой целью подобных действий, по ее мнению, является попытка дестабилизировать обстановку и вызвать панику у россиян.

В Минэкономразвития РФ, в свою очередь, добавляли, что в настоящее время ведется подготовка комплексного пакета мер для оказания поддержки владельцам бизнеса, пострадавшего от нападений на складские объекты Wildberries. В Минпромторге говорили, что компания довольно эффективно справляется с задачами по ликвидации последствий этих атак.

