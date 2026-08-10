Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 17:15

Транспорт

Полноприводный кроссовер Jeland J6 будет продаваться за 2,9 млн руб

Фото: jelandrus.ru

Полноприводная версия российского кроссовера Jeland J6 появится в продаже в единственной комплектации по цене 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

На первом этапе новинка будет доступна клиентам в топовой модификации "Престиж" с расширенным списком оснащения. Стоимость автомобиля составит 2 899 000 рублей, уточнили в компании.

Полноприводная версия J6 AWD получит мотор мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Система полного привода в автомобиле имеет шесть режимов движения.

Модель также оснастят легкосплавными колесными дисками с новым дизайном. В салоне появится цветная цифровая панель приборов диагональю 8,88 дюйма и более производительный 8-ядерный процессор мультимедийной системы.

Ранее сообщалось, что белорусский автомобильный бренд Belgee планирует в этом году начать выпуск и продажи в России более доступной версии своего компактного кроссовера X50. В результате модельный ряд компании на российском авторынке расширится до четырех позиций: к седану S50, кроссоверам X70 и X50+ добавится X50.

"Спецреп": Москва на скорости

Читайте также


транспортавто

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика