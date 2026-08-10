Полноприводный кроссовер Jeland J6 будет продаваться за 2,9 млн руб

Фото: jelandrus.ru

Полноприводная версия российского кроссовера Jeland J6 появится в продаже в единственной комплектации по цене 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

На первом этапе новинка будет доступна клиентам в топовой модификации "Престиж" с расширенным списком оснащения. Стоимость автомобиля составит 2 899 000 рублей, уточнили в компании.

Полноприводная версия J6 AWD получит мотор мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Система полного привода в автомобиле имеет шесть режимов движения.

Модель также оснастят легкосплавными колесными дисками с новым дизайном. В салоне появится цветная цифровая панель приборов диагональю 8,88 дюйма и более производительный 8-ядерный процессор мультимедийной системы.

Ранее сообщалось, что белорусский автомобильный бренд Belgee планирует в этом году начать выпуск и продажи в России более доступной версии своего компактного кроссовера X50. В результате модельный ряд компании на российском авторынке расширится до четырех позиций: к седану S50, кроссоверам X70 и X50+ добавится X50.