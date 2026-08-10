Собянин: центральный транспортный узел улучшит ж/д связь Москвы и регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта рассказал о формировании программы развития Центрального транспортного узла. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что через Московский регион проходят основные транспортные коридоры, поэтому развитие Центрального транспортного узла влияет на перевозки по всей стране.

"Для того чтобы обеспечить комфортное передвижение десятков миллионов человек, которые ежедневно перемещаются в Московском регионе, ключевой задачей было развитие общественного транспорта", – заявил Собянин.

В столице активно развивается метро, регулярный речной транспорт, обновляется трамвайный парк, на новые маршруты выходят электробусы. Кроме того, в Московском регионе создано около 500 километров выделенных полос, на которых приоритетом является общественный транспорт.

"Автобусы едут по расписанию в приоритете перед личным транспортом. Это означает, что все больше и больше людей перемещается на общественном транспорте комфортно и в установленный срок. Это очень важно для формирования наземной сети", – отметил мэр.

Он также обратил внимание на важность заботы об экологии. По его словам, около 3 тысяч электробусов на электрической тяге сейчас работают на городских маршрутах, и их количество постепенно увеличивается. Также модернизируется трамвайная сеть. На данный момент число пассажиров трамваев выросло почти на треть.

Собянин добавил, что другим востребованным видом транспорта в Москве является такси, где наблюдаются серьезные изменения после принятия соответствующего федерального закона. По его словам, объем перевозок такси и каршеринга в столице увеличился примерно в 10 раз и достиг около 2 миллионов человек в сутки.

Кроме того, в столице работает 30 судов регулярного речного транспорта, которые ежедневно перевозят 6 тысяч пассажиров.

Мэр также рассказал о развитии железнодорожного транспорта, пригородных перевозок, интеграции их в общественный транспорт. Он напомнил, что вместо грузового транспортного кольца появилось пассажирское Московское центральное кольцо, а также четыре Московских центральных диаметра. В настоящее время они перевозят более 2 миллионов человек из Подмосковья и Москвы.

Этот транспорт в Москве интегрирован с метро, в том числе организованы бесплатные пересадки на МЦД, МЦК. Метро и МЦД перевозят больше 10 миллионов человек в сутки.

Следующий этап – развитие Центрального транспортного узла, который улучшит железнодорожную связь Москвы с 9 регионами, где проживают около 10 миллионов человек.

"Сегодня мы вместе с "Российскими железными дорогами" и с коллегами из регионов такую программу составили, занимаемся проработкой проектов, проектной документацией", – отметил мэр.

Сейчас ведется работа по самому перегруженному Ярославскому направлению, где ежедневно перемещаются более 300 тысяч человек. По словам Собянина, подвижной состав там обновлен на 40%, а до конца года планируется запустить еще 3 дополнительных состава для увеличения частоты движения в сторону Ярославля.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил на заседании, что единая транспортная система Москвы и Московской области работает очень эффективно. Он также отметил, что мобильность – один из базовых факторов современной жизни. По его словам, людям нужна уверенность в том, что проблемы с транспортом не помешают их планам.

Помимо этого, президент напомнил о задаче обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка общественного транспорта, срок эксплуатации которого не будет больше нормативного, на уровне не менее 85%.

При этом он подчеркнул, что одного обновления парка недостаточно. По его словам, важно, чтобы автобусы, трамваи, троллейбусы и пригородные поезда ходили по расписанию, а поездки были безопасными и доступными по цене. Это, как указал российский лидер, должно касаться как мегаполисов, так и малых городов, а также сельской местности.

Президент обратил внимание на примеры комплексного развития общественного транспорта. Среди лидеров – Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Особое внимание он уделил пригородному железнодорожному сообщению на примере Московского региона.

"Москва и Московская область вместе реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро. Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей. Рассчитываю, что все необходимые решения в сфере пригородного железнодорожного сообщения будут своевременно приняты", – сказал Путин.

В свою очередь, министр транспорта России Андрей Никитин на заседании рассказал о внедрении беспилотных транспортных средств. Он отметил, что автономный трамвай есть в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируется беспилотный поезд. Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы.

"В городском, речном транспорте пассажирскими регулярными лидерами выступают Москва, Нижегородская, Саратовская, Ярославская области, Республика Татарстан и Пермский край", – добавил Никитин.

Он также сообщил, что необходимо закрепить четкие и измеримые критерии качества работы общественного транспорта, привязав их к федеральным мерам поддержки.

"Особую роль здесь должны играть показатели надежности, регулярность, прогнозируемость, состав парка. Мы изучили опыт Москвы, где сегодня действует наиболее развернутая и глубокая система анализа общественного транспорта, и адаптировали ее под возможности всех регионов", – пояснил министр.

Для тиражирования лучших практик ведется работа над созданием центра компетенций по общественному транспорту.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Москва посодействует в создании комплексной транспортной системы Курска. В частности, будет сформирован план развития наземного транспорта, улично-дорожной сети и клиентских сервисов.

По словам Хинштейна, все расходы возьмет на себя Москва. При этом до этого столица уже направила Курску эвакуаторы и десятки единиц дорожной и коммунальной техники.

