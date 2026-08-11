Сборная Ирана по футболу сыграет товарищеский матч с Россией

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Cборная Ирана по футболу проведет предстоящей осенью товарищеские матчи с несколькими командами, включая российскую. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на президента федерации футбола республики Мехди Таджа.

Он уточнил, что все эти игры запланированы на ближайшие три месяца. Помимо России, соперниками иранцев станут две европейские сборные и одна азиатская команда, которая участвовала в чемпионате мира. Названия команд и точные даты матчей пока не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали, что руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (CONCACAF) обсуждают меры давления на Международную федерацию футбола (FIFA).

Между тем полузащитник сборной Испании Родри выбился в фавориты в борьбе за приз "Золотой мяч-2026". В данный список также попали английский нападающий Харри Кейн, испанский правый вингер Ламин Ямаль, а также французский и аргентинский бомбардиры Килиан Мбаппе и Лионель Месси.