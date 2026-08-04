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04 августа, 13:23

Спорт

Испанский футболист Родри стал фаворитом в борьбе за "Золотой мяч – 2026"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Алексей Смышляев

Полузащитник сборной Испании Родри выбился в фавориты в борьбе за приз "Золотой мяч-2026". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на материал The Independent.

В данный список также попали английский нападающий Харри Кейн, испанский правый вингер Ламин Ямаль, а также французский и аргентинский бомбардиры Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Родри признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2026 года. Он получил награду после финального матча против сборной Аргентины. 30-летний футболист сыграл на турнире восемь матчей и не отметился результативными действиями.

В финале сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Основное время завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес.

Ранее Неймар объявил о завершении выступлений за сборную Бразилии после поражения от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026. Позднее нападающий "Сантоса" вновь подтвердил свое решение. С 2010 года 34-летний форвард за 130 матчей забил 80 голов и отдал 59 результативных передач.

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