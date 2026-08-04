Мэр Москвы рассказал о развитии центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр радиохирургии Института Склифосовского отмечает десятилетие своей работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

За это время специалисты центра провели более 8 тысяч высокотехнологичных операций, помощь получили свыше 7,5 тысячи пациентов. Как отметил градоначальник, здесь сформирован полный цикл оказания помощи пациентам с заболеваниями головного мозга, а высокотехнологичное лечение доступно не только москвичам, но и жителям других регионов.

"Врачи сочетают радиохирургию с традиционными методами лечения, и мы постоянно обновляем оборудование для сверхточных процедур", – подчеркнул Собянин.

Центр радиохирургии – единственное подразделение в системе московского здравоохранения, оснащенное установкой "Гамма-нож". Эта технология позволяет лечить опухоли головного мозга, сосудистые патологии и ряд функциональных заболеваний без открытых операций, разрезов и наркоза. Воздействие идет только на патологический очаг, пациент госпитализируется на один день и во время процедуры находится в сознании, благодаря чему сразу после лечения возвращается к обычной жизни.

Собянин также добавил, что сейчас продолжается строительство нового корпуса Института Склифосовского. После его открытия Центр радиохирургии переедет в новое здание и получит самое современное оборудование, включая установку "Кибер-нож". В отличие от "Гамма-ножа", который применяется для лечения внутричерепных образований, "Кибер-нож" позволяет воздействовать на патологии всей центральной нервной системы. Это расширит возможности высокотехнологичной медицинской помощи и повысит ее доступность для москвичей.

Развитие радиохирургии соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на внедрение современных медицинских решений и повышение эффективности лечения.

Ранее Собянин рассказал о идущей модернизации Морозовской детской городской больницы. В рамках проекта стартовало обновление корпусов 11 и 22А. Первый, построенный в 1904 году, сохранит исторический облик, а также получит современные инженерные системы.

В свою очередь, второй, получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад в том же стиле, что и главный корпус. Внутри полностью обновят инженерные системы, установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации.