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04 августа, 13:47

Происшествия

В Омской области подростка приговорили к 6 годам колонии за поджог машины участкового

Фото: МАХ/"Следком Омск"

В Омской области 17-летнего подростка осудили на 6 лет за поджог автомобиля участкового, он будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Известно, что молодой человек совершил преступление по заданию куратора. В феврале 2025 года он искал работу, в итоге с ним связался неизвестный мужчина, который предложил выполнить несколько заданий за деньги.

Первое из них было нанесение надписи дискредитирующего содержания на бетонное ограждение в поселке Полтавка, за это подростку заплатили 1 200 рублей. В начале марта 2025-го он поджег машину участкового. За это преступление он получил 92 тысячи рублей. Каждое задание несовершеннолетний снимал на камеру, чтобы показать результат куратору.

В итоге подростка задержали, ему предъявили обвинения по статье о теракте. По решению суда у него изъяли все полученные за поджог деньги.

Ранее правоохранители задержали 25-летнего молодого человека, который поджег футболку в примерочной торгового центра в московском районе Свиблово. Сотрудники магазина потушили огонь с помощью первичных средств пожаротушения до приезда спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.

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