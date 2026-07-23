Подростка с Ямала приговорили к 8 годам колонии за поджог вертолета

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Суд вынес приговор 16-летнему жителю Ямала, признанному виновным в поджоге гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России сообщает RT.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Двое семиклассников проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет. Подростки действовали по заданию украинских кураторов, однако обещанное вознаграждение они так и не получили. При этом ущерб от уничтожения воздушного судна превысил 59 миллионов рублей.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя региона", – говорится в сообщении ведомства.

Молодого человека, в частности, осудили за совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба. 13-летнего соучастника подростка отправили в учебное заведение закрытого типа.

Ранее двух подростков осудили за поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэропорта Омск-Северный. Их признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Они также обязаны возместить Минобороны РФ ущерб в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке.