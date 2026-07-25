Путин и Токаев встретятся в Омске на Форуме межрегионального сотрудничества

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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках форума главы государств проведут отдельную двустороннюю встречу. Как уточнили в Кремле, на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия России и Казахстана.

В конце мая Путин посетил Казахстан с рабочим визитом. Таким образом, лидеры двух стран встретились уже в 39-й раз. Они провели переговоры в узком составе.

Российский лидер отметил вклад президента Казахстана в продвижение русского языка. В свою очередь, Токаев назвал страны друзьями и братьями, которые имеют много общего.

