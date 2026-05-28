28 мая, 10:40

Политика

Путин отметил вклад Токаева в продвижение русского языка

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров отметил вклад президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в продвижение русского языка.

Президент РФ заявил, что инициатива международной организации по русскому языку уже приступила "к своей основной деятельности". Российский лидер подчеркнул, что проведение Дней культуры России является очень важным взаимодействием.

"<...> и на таком треке, важнейшем для нас, как гуманитарный. И контакт между гражданами очень важен, все это укрепляет наше взаимодействие", – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что он и Токаев примут общее заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Путин также назвал его "очень важным".

"Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством", – отметил в свою очередь Токаев.

Он также добавил, что Россия и Казахстан являются "друзьями и братьями", у которых много общего, и поблагодарил Путина за визит. Токаев также заявил, что между странами нет спорных вопросов.

"Присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами", – сказал президент Казахстана.

Путин находится в Астане с рабочим визитом. Ожидается, что он пробудет в Казахстане до 29 мая.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что Путина приняли по высшему протокольному разряду. По его словам, главным итоговым документом переговоров станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.

