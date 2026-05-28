Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 19:37

Происшествия

Директора департамента Минтранса РФ Васильченко арестовали по делу о взятке

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России Александра Васильченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

По версии следствия, фигурант с 2021 по 2022 год в должности первого зампреда комитета транспорта и автодорог, а также первого замминистра транспорта и автодорог Курской области получил взятку в особо крупном размере. Суд в итоге заключил Васильченко под стражу до 25 июля.

Ранее суд арестовал первого замглавы Пятигорска Светлану Марченко по делу о хищении свыше 117 миллионов рублей. Выяснилось, что она сговорилась с неустановленными лицами и внесла недостоверные сведения в протокол электронного аукциона.

В результате был заключен муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновке в Кисловодске. После подписания договора управление горхоза перечислило подрядчику сумму более 117 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика