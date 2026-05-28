Директора департамента Минтранса РФ Васильченко арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства транспорта России Александра Васильченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

По версии следствия, фигурант с 2021 по 2022 год в должности первого зампреда комитета транспорта и автодорог, а также первого замминистра транспорта и автодорог Курской области получил взятку в особо крупном размере. Суд в итоге заключил Васильченко под стражу до 25 июля.

Ранее суд арестовал первого замглавы Пятигорска Светлану Марченко по делу о хищении свыше 117 миллионов рублей. Выяснилось, что она сговорилась с неустановленными лицами и внесла недостоверные сведения в протокол электронного аукциона.

В результате был заключен муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновке в Кисловодске. После подписания договора управление горхоза перечислило подрядчику сумму более 117 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

