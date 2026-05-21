Экс-мэра Белгорода Иванова перевели под домашний арест

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Белгородский областной суд смягчил меру пресечения бывшему мэру города Антону Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

Содержание под стражей заменено на домашний арест до 13 июля 2026 года.

В феврале 2025-го Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллионов рублей и превышении полномочий. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в 11 миллионов рублей.

В декабре того же года Белгородский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Основанием послужили нарушения уголовно-процессуального законодательства, выявленные при рассмотрении апелляции.

Ранее стало известно о задержании за взятку в размере 18 миллионов рублей заместителя генерального директора парка "Патриот" Виталия Мелимука. Денежные средства были переданы ему гендиректором ООО "Гермес" в обмен на покровительство и сотрудничество.