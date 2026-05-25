Власти Эстонии посоветовали судам отказаться от Google Maps, чтобы не заплыть в воды РФ

Пограничная служба Эстонии призвала не использовать Google Maps при навигации по реке Нарве, чтобы случайно не оказаться в территориальных водах России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ERR.

Уточняется, что Москва и Таллин все еще не договорились о расположении буев в акватории реки. Начальник погранпункта в Нарве Регина Кукк призвала владельцев судов использовать GPS-навигатор или эстонское приложение Nutimeri, так как в ином случае можно допустить ошибки в навигации.

Выяснилось, что ряд случаев пересечения границы произошел из-за того, что люди пользовались Google Maps. Кукк предупредила, что временная контрольная линия, указанная в картографическом приложении от компании Google, некорректна.

За последние 4 месяца зафиксировали как минимум 4 случая пересечения границы. Нарушители получали предупреждения или даже штрафы в 600 евро.



Ранее в Эстонии пригрозили установить навигационные буи в своих территориальных водах на Нарве. Глава МВД Эстонии Игорь Таро указывал, что, если двустороннее соглашение с Москвой не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах. По данным СМИ, страны по-разному оценивают направление фарватера, который относится к основной контрольной линии между Эстонией и Россией.

