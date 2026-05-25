Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 17:09

Транспорт

Власти Эстонии посоветовали судам отказаться от Google Maps, чтобы не заплыть в воды РФ

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Пограничная служба Эстонии призвала не использовать Google Maps при навигации по реке Нарве, чтобы случайно не оказаться в территориальных водах России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ERR.

Уточняется, что Москва и Таллин все еще не договорились о расположении буев в акватории реки. Начальник погранпункта в Нарве Регина Кукк призвала владельцев судов использовать GPS-навигатор или эстонское приложение Nutimeri, так как в ином случае можно допустить ошибки в навигации.

Выяснилось, что ряд случаев пересечения границы произошел из-за того, что люди пользовались Google Maps. Кукк предупредила, что временная контрольная линия, указанная в картографическом приложении от компании Google, некорректна.

За последние 4 месяца зафиксировали как минимум 4 случая пересечения границы. Нарушители получали предупреждения или даже штрафы в 600 евро.

Ранее в Эстонии пригрозили установить навигационные буи в своих территориальных водах на Нарве. Глава МВД Эстонии Игорь Таро указывал, что, если двустороннее соглашение с Москвой не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах. По данным СМИ, страны по-разному оценивают направление фарватера, который относится к основной контрольной линии между Эстонией и Россией.

Читайте также


транспорттехнологииза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика