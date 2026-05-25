Главный тренер ФК "Милан" Массимилиано Аллегри отправлен в отставку

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Массимилиано Аллегри отправлен в отставку. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Уточняется, что данное решение руководство клуба приняло в связи с неудовлетворительными результатами "Милана" в прошедшем сезоне. Команда оказалась на пятом месте в чемпионате Италии и не прошла в Лигу чемпионов.

Аллегри занял пост главного тренера "Милана" в мае прошлого года. До этого в период с 2021 по 2024 год он являлся тренером итальянского "Ювентуса".

С 2014 по 2019 год Аллегри также тренировал туринцев. Под его руководством "Ювентус" пять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал кубок страны и два раза был финалистом Лиги чемпионов.

Ранее немецкий специалист Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Контракт с ним подписан до 2029 года. До этого он тренировал команду в период с 2020 по 2022 год.

