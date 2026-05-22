22 мая, 14:48

Спорт

Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера ФК "Динамо"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Немецкий специалист Сандро Шварц вновь стал главным тренером московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 47-летним немцем будет действовать до лета 2029 года. Специалист начнет свою работу уже на летних сборах. Вместе с ним тренировать спортсменов будет Волкан Булут.

Шварц был главным тренером "Динамо" в период с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне-2021/22 заняла третье место в чемпионате России и дошла до финала Кубка России.

Спустя время специалист стал главным тренером немецкой "Герты", а позднее – американского клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым дошел до финала плей-офф Главной лиги США (MLS).

22 мая клуб "Динамо" объявил об уходе Ролана Гусева в отставку с должности главного тренера. Контракт специалиста истекает в мае 2026 года. Его поблагодарили за плодотворную работу с командой, а также за высокий профессионализм и ответственность.

спорт

