14 мая, 21:42

Спорт

Тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу

Фото: Getty Images/Ton Molina

Итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Прошлое соглашение с тренером было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

Ранее Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не разрешила вратарю "Буде-Глимт" Никите Хайкину играть за сборную Норвегии. При этом пресс-секретарь Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл уточнил, что общение с FIFA по этому вопросу продолжается.

До этого английский футбольный клуб "Челси" уволил главного тренера Лиама Росеньора. Исполняющим обязанности до конца сезона назначен Калум Макфарлейн.

Сафонов стал первым российским вратарем в полуфинале Лиги чемпионов

