Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:25

Определились участники финалов Лиги Европы и Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) определил всех участников финалов трех еврокубковых турниров сезона-2025/26, сообщает телеканал "360".

В частности, в финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский "Арсенал". Матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. За парижский клуб выступает вратарь Матвей Сафонов.

В свою очередь, за победу в Лиге Европы будут бороться английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург". Игра пройдет 20 мая на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле.

А в финале Лиги конференций, который состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, сыграют английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано".

Таким образом, в финалах еврокубков выступят сразу три английских клуба. Также в решающих матчах сыграют по одной команде из Франции, Германии и Испании.

Ранее Минспорта России утвердило приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, который начнет действовать с сезона-2026/27. Со следующего сезона командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться не более 7 легионеров.

