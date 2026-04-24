Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров в российском футболе со следующего сезона

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Министерство спорта России утвердило приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, который начнет действовать с сезона-2026/27. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По действующим правилам, клубы Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) могут заявлять на сезон 13 легионеров и выпускать на поле до 8 иностранных футболистов одновременно.

Дегтярев уточнил, что со следующего сезона командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться не более 7 легионеров.

Проект приказа был опубликован 13 апреля. По мнению Дегтярева, введение нового лимита должно поспособствовать развитию отечественной футбольной школы и росту спроса на российских игроков.