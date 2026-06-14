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14 июня, 11:49

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Reuters: катарские переговорщики вылетели в Тегеран

Катарские переговорщики вылетели в Тегеран – СМИ

Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Переговорщики из Катара вылетели в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным телеканала Al Araby, визит катарской делегации направлен на согласование последних деталей меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами и решение вопроса о разморозке иранских активов. Как рассказал собеседник СМИ, поездка проходит на фоне замечаний Тегерана, "которые необходимо изучить и разрешить".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны подписать необходимые документы. Он допустил, что сделку могут заключить 13–14 июня.

В то же время представитель Ирана Эсмаил Багаи утверждал, что 14 июня подписание меморандума со Штатами не состоится.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Иран провел консультации с послами России и Китая по меморандуму с США

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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