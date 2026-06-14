Партия Пашиняна победила на выборах в Армении

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Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент и единолично сформирует правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Ваагна Овакимяна.

По итоговым подсчетам, партия Пашиняна получила 726 819 голосов (49,746%). Кроме того, партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов, поэтому не пройдет в парламент.

Всего парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После этого блок "Сильная Армения" подал в ЦИК заявление с требованием признать недействительными результаты выборов из-за якобы многочисленных нарушений.

