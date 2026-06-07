В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Голосование на выборах в парламент Армении окончено. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Теперь члены участковых комиссий начинают подсчитывать голоса. Первые сведения по этому поводу будут получены в 00:00 по местному времени (23:00 по московскому).

По последним данным ЦИК, активность избирателей к 17:00 по местному времени (16:00 по московскому) достигла 48,92% (проголосовали 1 224 957 граждан из 2 503 976). На выборах в армянский парламент 20 июня 2021 года к этому же времени явка составляла 38,17%. Предварительные итоги по явке горожан глава Центризбиркома Ваагн Овакимян озвучит в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому).

За выборами в Армении следили 647 международных наблюдателей, в том числе 328 человека от БДИПЧ/ОБСЕ и 120 граждан от СНГ, а также свыше 2 600 наблюдателей из 13 местных организаций гражданского контроля. Для освещения данной избирательной кампании за аккредитацией обратились 181 зарубежное и 71 местное СМИ.

На протяжении всего дня, как сообщали наблюдатели, выборы проводились в спокойной атмосфере. Генсек, руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, член группы наблюдателей Дмитрий Кобицкий заявлял ТАСС, что избиратели в Армении, в том числе молодое поколение, активно приходили с самого утра на участки, чтобы отдать свой голос на выборах. По его словам, выборы проходили в соответствии с армянским законом.

При этом в ЦИК Армении сообщали о технических проблемах на некоторых участках. Кроме того, сотрудники полиции наблюдали ряд нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Однако силовые структуры указывали, что данные нарушения не повлияют на результаты голосования.

В свою очередь, представители оппозиции сообщали о нарушениях, которые допускали действующие власти – задержания представителей оппозиционных штабов, "карусели" на выборах, вынос избирательных бюллетеней.

Всего в выборах приняли участие 18 фракций и партийных блоков, включая партию премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения", сформированный экс-президентом республики Робертом Кочаряном, партию "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и фракцию "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна. Для прохождения в парламент партиям нужно будет набрать больше 4%, блокам – 8–10% голосов. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

