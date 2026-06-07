Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 19:26

Политика

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Голосование на выборах в парламент Армении окончено. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Теперь члены участковых комиссий начинают подсчитывать голоса. Первые сведения по этому поводу будут получены в 00:00 по местному времени (23:00 по московскому).

По последним данным ЦИК, активность избирателей к 17:00 по местному времени (16:00 по московскому) достигла 48,92% (проголосовали 1 224 957 граждан из 2 503 976). На выборах в армянский парламент 20 июня 2021 года к этому же времени явка составляла 38,17%. Предварительные итоги по явке горожан глава Центризбиркома Ваагн Овакимян озвучит в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому).

За выборами в Армении следили 647 международных наблюдателей, в том числе 328 человека от БДИПЧ/ОБСЕ и 120 граждан от СНГ, а также свыше 2 600 наблюдателей из 13 местных организаций гражданского контроля. Для освещения данной избирательной кампании за аккредитацией обратились 181 зарубежное и 71 местное СМИ.

На протяжении всего дня, как сообщали наблюдатели, выборы проводились в спокойной атмосфере. Генсек, руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, член группы наблюдателей Дмитрий Кобицкий заявлял ТАСС, что избиратели в Армении, в том числе молодое поколение, активно приходили с самого утра на участки, чтобы отдать свой голос на выборах. По его словам, выборы проходили в соответствии с армянским законом.

При этом в ЦИК Армении сообщали о технических проблемах на некоторых участках. Кроме того, сотрудники полиции наблюдали ряд нарушений, некоторые из которых имели признаки уголовных преступлений. Однако силовые структуры указывали, что данные нарушения не повлияют на результаты голосования.

В свою очередь, представители оппозиции сообщали о нарушениях, которые допускали действующие власти – задержания представителей оппозиционных штабов, "карусели" на выборах, вынос избирательных бюллетеней.

Всего в выборах приняли участие 18 фракций и партийных блоков, включая партию премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения", сформированный экс-президентом республики Робертом Кочаряном, партию "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и фракцию "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна. Для прохождения в парламент партиям нужно будет набрать больше 4%, блокам – 8–10% голосов. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика