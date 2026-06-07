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07 июня, 10:09

Политика

Двое председателей и секретарь избиркомов в Армении задержаны

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Двое председателей и секретарь участковых избирательных комиссий в Армении были задержаны в ночь на 7 мая накануне парламентских выборов в стране. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян.

Он не назвал причину задержания, но отметил, что, согласно избирательному кодексу, комиссия может работать при отсутствии одного из членов.

По словам Овакимяна, на некоторых участках утром также возникли технические проблемы. В частности, избирательный номер некоторых граждан не совпадал в бумажной и цифровой версиях списка. Там просили избирателей расписаться у своего имени в списках.

Выборы в однопалатный парламент начались в Армении 7 июня в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому). Там открылись 2,5 тысячи избирательных участков. Всего для участия зарегистрированы 16 фракций и 2 партийных блока. В общей сложности в парламент должны избрать не менее 101 депутата.

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