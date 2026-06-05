Правительство Армении будет вручать повестки приезжающим из России на выборы

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Гражданам Армении, которые приедут на родину из России для участия в выборах, будут вручать повестки на сборы. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на замглавы аппарата премьер-министра республики Тарона Чахояна.

"Граждане Армении, прибывающие "за взятки" из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется – будет привлечен к уголовной ответственности", – отметил политик.

При это Чахоян не уточнил, о каких взятках идет речь.

В свою очередь, глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян раскритиковал подобное решение, отметив, что оно дискредитирует армию. Он также указал, что некоторые из прибывших граждан могут быть просто туристами.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян накричал на женщину, которая вступила с ним в дискуссию на встрече с избирателями. К премьеру подошла армянка из Нагорного Карабаха, которая обвинила Пашиняна в том, что тот украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата.

Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть" и "уничтожить" политических противников, в том числе бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.