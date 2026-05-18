Пашинян накричал на женщину, пообещав уничтожить своих политических противников

Премьер Армении Никол Пашинян накричал женщину, которая вступила с ним в дискуссию. Кадры ссоры появились в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел на встрече с избирателями. К премьеру Армении подошла армянка из Нагорного Карабаха, которая обвинила Пашиняна в том, что тот украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата.

"Вы хотели нас сломить, но мы не сломлены", – заявила женщина.

Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть"и "уничтожить" политических противников, в том числе бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Парламентские выборы в Армении запланированы 7 июня.

Ранее Пашинян во время поездки на ереванском метро накричал на переехавшую из Карабаха пассажирку. Премьер предложил ребенку в вагоне значок с изображением карты Армянской ССР без Нагорного Карабаха – символа, который он назвал "Реальной Арменией". Мать ребенка заявила, что ее семья переехала из Карабаха и их представления о карте отличаются.

Женщина также подчеркнула, что Пашинян не дал им жить в Арцахе (армянское название Карабаха. – Прим. ред.). Однако, по ее словам, он не можете запретить им надеяться на возвращение туда. В ответ премьер сказал, что сын пассажирки будет жить именно в той Армении, карту которой он показал.

