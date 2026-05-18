Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 15:26

Политика

Пашинян накричал на женщину, пообещав уничтожить своих политических противников

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер Армении Никол Пашинян накричал женщину, которая вступила с ним в дискуссию. Кадры ссоры появились в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел на встрече с избирателями. К премьеру Армении подошла армянка из Нагорного Карабаха, которая обвинила Пашиняна в том, что тот украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата.

"Вы хотели нас сломить, но мы не сломлены", – заявила женщина.

Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть"и "уничтожить" политических противников, в том числе бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Парламентские выборы в Армении запланированы 7 июня.

Ранее Пашинян во время поездки на ереванском метро накричал на переехавшую из Карабаха пассажирку. Премьер предложил ребенку в вагоне значок с изображением карты Армянской ССР без Нагорного Карабаха – символа, который он назвал "Реальной Арменией". Мать ребенка заявила, что ее семья переехала из Карабаха и их представления о карте отличаются.

Женщина также подчеркнула, что Пашинян не дал им жить в Арцахе (армянское название Карабаха. – Прим. ред.). Однако, по ее словам, он не можете запретить им надеяться на возвращение туда. В ответ премьер сказал, что сын пассажирки будет жить именно в той Армении, карту которой он показал.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика