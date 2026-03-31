Троим гражданам Армении предъявлены обвинения за попытку нападения на Пашиняна

Фото: 123RF.com/danielt1994

В Армении предъявлены обвинения троим гражданам, которые пытались ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, написала пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Возбуждено уголовное дело. По словам Авдалян, одному из задержанных вменяют хулиганство и вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица, другому – содействие этим действиям, третьему – организацию случившегося.

По данным МВД Армении, инцидент произошел 29 марта после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване. Уточнялось, что один из мужчин пытался ударить Пашиняна, когда тот направлялся к выходу из храма.

Ранее Пашинян накричал на переехавшую из Карабаха пассажирку, пригрозив ей пальцем. Премьер-министр предложил ребенку в вагоне метро значок с картой Армянской ССР без Нагорного Карабаха, символа, который он называет "Реальной Арменией".

Мать ребенка, переселенка из Карабаха, возразила, заявив, что их представления о карте отличаются, а семья не теряет надежды на возвращение. В ответ Пашинян повысил голос и сказал, что мальчик будет жить именно в той Армении, карту которой он показал.