Саратовские врачи спасли 19-летнего юношу, курившего вейпы в течение 5 лет

19-летний пациент, который в течение 5 лет систематически курил электронные сигареты, попал в Балаковскую больницу в Саратовской области. Бригада скорой доставила его с одышкой даже в состоянии покоя, резким скачком давления и падением сатурации до критических 93%, сообщили в ГКБ.

Родители при этом, по данным медиков, считали "ароматный пар" безопасным.

"Ароматизаторы с диацетилом приводят к рубцеванию мелких бронхов ("попкорновая болезнь"), а масляные добавки оседают в легких и вызывают липоидную пневмонию, превращая ткань в подобие воска, неспособного к газообмену", – пояснили в больнице.

В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области уточнили, что госпитализация юноше не потребовалась. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Медики напомнили, что вейпы способны вызывать необратимые последствия.

