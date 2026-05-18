18 мая, 17:09

Общество
Эксперт Казаков: организовать поход со школьниками сложно из-за бюрократии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Организовать поход со школьниками практически невозможно ввиду бюрократических сложностей. Об этом Москве 24 рассказал председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков, комментируя инициативу ввести в школах день турпохода.

"Учителя знают, как организовать досуг и воспитательные мероприятия для детей. В целом традиции походов в российских школах очень сильны, однако одной инициативы или подсказки недостаточно – для этого нужны условия", – отметил эксперт.

По его словам, не менее важно, чтобы у педагогов хватало на это сил, ведь при работе на две-три ставки ему сложно организовывать походы. Кроме того, начиная с 2000-х годов в России ведется ужесточение любых выходов детей на какие-либо мероприятия.

Казаков подчеркнул, что сейчас в стране высокие требования к соблюдению режима безопасности, поэтому жечь костер в лесу нельзя.

"Что касается других методов социализации детей, то, что предложено – это хороший способ, но не единственный. Для этого в школе существуют, например, общественные объединения, и театр, и экскурсионные поездки в другие города", – заключил он.

С инициативой о введении в школах дня турпохода ранее выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его мнению, это позволило бы детям приобрести полезные туристические навыки. Предполагается, что в ходе выезда школьников научат устанавливать палатку, разводить костер и ориентироваться на местности.

Отдельно Гриб отметил психологическую пользу таких занятий: совместная деятельность способствует сплочению коллектива и развитию навыков взаимопомощи.

