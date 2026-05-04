В ОП предложили проводить занятия для первоклассников на свежем воздухе

Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 16:13

Общество

Уроки для первоклассников в мае и сентябре можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Об этом в беседе с ТАСС заявил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода", – отметил он.

По его словам, это может стать частью образовательного процесса, а также будет стимулировать интерес детей к занятиям. Кроме того, такой метод позволяет более интересно и детально изучать природу, ботанику, другие предметы.

Гриб добавил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах.

Ранее стало известно, что предмет "духовно-нравственная культура России" (ДНК России) появится в программе 5–7-х классов с 2026/2027 учебного года. Он был разработан по поручению президента и направлен на формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей. Изучение запланировано со второго полугодия, у 5-х классов оно составит 17 часов, а у 6-х и 7-х – по 34.

