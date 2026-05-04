Неизвестный предмет взорвался в руках у ребенка в Крыму
В Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался предмет, который был найден на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя крымского главка Следственного комитета России Ольгу Постнову.
По ее информации, инцидент произошел 3 мая в Советском районе. Ребенок вместе с другом гулял около заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация.
Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки, ему оказывается необходимая помощь. По факту травмирования школьника возбуждено уголовное дело.
Ранее в Перми подросток подобрал сверток с купюрами, который потом взорвался у него в руках. Мальчик получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась.
В СК рассказали, что при попытке поднять сверток сработала химическая ловушка, из-за чего красящее вещество попало ребенку в глаза. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
