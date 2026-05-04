Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:21

Общество
Главная / Новости /

Миколог Дьяков рекомендовал искать вешенки и майский гриб в подмосковных лесах в мае

Миколог рассказал, какие грибы можно собирать в мае в Подмосковье

Фото: 123RF.com/machacekcz

Вешенки обыкновенные, легочные и майский гриб можно собирать в Подмосковье уже в мае. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

По его словам, обыкновенные вешенки уже появились в лесах.

"Хотя обычно они идут чуть позже, а в начале мая встречается в основном вешенка легочная, которая не уступает по вкусовым качествам. Но она намного мельче, поэтому ее трудно собирать, и быстрее портится", – пояснил эксперт.

Он добавил, что искать такие грибы надо на пнях и стволах ослабленных, подсохших лиственных деревьев. Чаще всего это ивы и осины.

Уже можно собирать и майский гриб, или гриб святого Георгия. Он серо-бежевого цвета, на толстой ножке, с мясистой пластинчатой шляпкой. Самый же характерный признак, по которому его легко отличить, – сильный запах муки.
Максим Дьяков
ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ

Этот гриб обладает хорошими вкусовыми качествами, к тому же универсален в кулинарии: его можно жарить, варить, сушить, замораживать. Он любит расти на открытых пространствах, причем часто встречается в парках и на газонах, но в городе его собирать не надо. Экологичнее отправиться в лес и осмотреть поляны, лужайки, отметил Дьяков.

"Особенно желанной добычей для грибников сейчас являются сморчки. С большей вероятностью их можно найти там, где когда-то прошел пожар или проводились вырубки. При этом сморчки важно научиться отличать от строчков. Последние не рекомендуется собирать из-за содержащегося опасного токсина гиромитрина", – пояснил эксперт.

Легче всего сравнить изображения этих видов в интернете: такие грибы действительно имеют достаточно явные внешние отличия. У строчка плодовое тело бесформенное, состоит из лопастей, и он скорее напоминает мозг на ножке. В свою очередь, сморчок имеет шапочку конической формы с ячейками, пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург посоветовал не вводить грибы в рацион детей до 3 лет, а лучше даже до 12. Их пищеварительная система еще слабо сформирована, поэтому такая тяжелая пища при частом употреблении может привести к гастриту.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика