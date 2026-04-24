24 апреля, 19:25

Общество
Диетолог Белоусова предупредила об опасности кофе с грибами и лимоном

"Моя находка": зачем россияне пьют кофе с грибами и лимоном

В соцсетях завирусился тренд на необычный кофе: якобы напиток с добавлением лимона или грибов способствует снижению веса и улучшению общего состояния организма. Может ли подобный метод быть опасным, разбиралась Москва 24.

"Он реально работает"

Пользователи начали выкладывать видео о пользе кофе в сочетании с лимоном или грибами. По их словам, они способны снизить вес и улучшить самочувствие.

Например, грибной вариант некоторые прозвали "эликсиром продуктивности". Чаще всего используют ежовик гребенчатый (львиная грива), рейши, шиитаке и мейтаке.

Грибной кофе стал моей находкой этого месяца, и да, он реально работает. Дает мягкий, но стабильный заряд энергии, нет тревожности и сильного сердцебиения, как от обычного кофе. А еще улучшает концентрацию, настроение, поддерживает иммунитет и нервную систему.
пользователь Сети

Пользователи отметили, что входящие в состав смеси грибы выращиваются на древесине, опилках или злаках в тепличных либо лабораторных условиях с контролем влажности, света и температуры. Одним такой кофе напоминает капучино с ореховым сиропом, другим же – латте. Однако, вне зависимости от индивидуальных ощущений, каждый утверждает, что специфического грибного привкуса у напитка нет.

Также в соцсетях утверждают, что при добавлении в кофе лимона напиток обогащается витамином С и антиоксидантами. Якобы цитрус "нейтрализует" танины, из-за чего горечь становится мягче.

Вместе с тем некоторые добавляют, что регулярное употребление кофе с грибами или лимоном способствует снижению веса.

Оба продукта ускоряют обменные процессы в организме, а в сочетании эти свойства удваиваются. Ускоренный метаболизм – один из важных факторов, способствующих снижению веса, так что этот напиток вполне можно считать помощником в похудении.
пользователи Сети

Также пользователи отметили, что холодный кофе с лимоном стал для них бодрящим напитком, который освежает и заряжает энергией.

Однако в то же время многие комментаторы поделились отрицательными отзывами. В частности, они остались не в восторге от вкуса и указали на бесполезность подобного метода.

"Существуют противопоказания"

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова в беседе с Москвой 24 отметила, что четыре вида грибов – рейши, шиитаке, мейтаке и ежовик – активно внедряются в фармакологию из-за потенциальных противораковых свойств.

Например, шиитаке содержит полисахарид лентинан, обладающий потенциальным противоопухолевым действием. Она уточнила, что о лечении речь не идет, но для первичной профилактики при наследственной опасности его применение может быть полезно.

Шиитаке, мейтаке, ежовик и рейши содержат эритаденин – соединение, снижающее уровень холестерина в плазме крови, и используются в восточной медицине для укрепления иммунитета. Ежовику приписывают улучшение памяти, ментальных функций и концентрации внимания, поэтому его рекомендуют при снижении когнитивных способностей из-за переработки и стресса (например, у студентов), а также при возрастных изменениях и для профилактики болезни Альцгеймера.
Анна Белоусова
диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Специалист предположила, что в такой кофе добавляют не мицелий (корневую систему), а шляпки и ножки. При таком варианте свойства сохраняются, но в меньшей степени.

"Чтобы определить дозировку такого напитка, нужно знать точный состав грибного порошка. Также важно помнить, что любой кофе, включая грибной, противопоказан людям, которые чувствительны к кофеину. Они реагируют повышением давления, учащением пульса, бессонницей. Чаще это встречается у женщин в период климакса, когда эмоциональное состояние нестабильно. Кофе может вызывать у них повышенную раздражительность и нарушение сна", – рассказала Белоусова.

Диетолог разъяснила, что при непереносимости кофе гриб в составе никак не уменьшит побочных действий.

"Существуют и другие противопоказания. Кофе и грибы (независимо от вида) исключают или строго ограничивают при подагре, мочекаменной болезни с уратными камнями, уратурии (соли уратов в моче) и повышенном уровне мочевой кислоты в крови. Эти нарушения солевого обмена могут приводить к образованию камней в почках", – предупредила она.

Врач уточнила, что сами грибы на снижение веса не влияют, однако кофеин действительно притупляет аппетит: чашка кофе часто вызывает ложное чувство сытости, из-за которого человек пропускает полноценный прием пищи. В итоге режим питания сбивается: человек ест редко, но большими порциями, что мешает, например, при похудении, объяснила специалист.

По ее словам, кофе лучше пить между приемами пищи: если напиток не нарушает сон, допустимо выпить чашку по дороге с работы – это поможет избежать переедания за ужином.

Также многие говорят, что необычный кофе, например с лимоном, способствует снижению веса. Но это абсолютно не соответствует действительности, потому что в этом фрукте, кроме лимонной кислоты, нет никаких активно действующих на вес веществ.
Анна Белоусова
диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Эксперт отметила, что кофе с лимоном категорически нельзя пить при обострении гастрита, дуоденита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при эзофагите. Для слизистой желудка этот напиток слишком агрессивен, особенно если беспокоит боль или изжога.

"Не рекомендуется употреблять такой кофе при повышенном уровне мочевой кислоты или уратных солях в моче. Также возможны и аллергические реакции: они проявляются кожным зудом, сыпью, иногда отеком слизистой", – заверила она.

Врач предупредила, что перед употреблением любого продукта строго рекомендуется сначала проконсультироваться со специалистами.

Какасьева Александра

обществоистории

