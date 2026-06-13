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13 июня, 20:22

Общество

Сильный ливень с грозой обрушился на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы с сильным ливнем, сообщили в Гидрометцентре.

Из-за непогоды в городе возможны локальные корректировки наземного транспорта, добавили в столичном Дептрансе.

В ведомстве также призвали не делать резких маневров и держать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим. Водителям необходимо быть внимательными и не отвлекаться на телефон за рулем. Помимо этого, не стоит оставлять машины под деревьями или шаткими конструкциями.

Возле пешеходных переходов нужно снижать скорость, так как из-за дождя видимость ухудшается, при этом тормозной путь увеличивается.

На улицах города в связи с непогодой дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проводят мониторинг улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды, о которых можно сообщить в диспетчерские службы по телефонам: +7 (495) 539-53-53, +7 (495) 657-87-03 и +7 (495) 632-58-46.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах Москвы до 03:00 ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в ближайшие дни в столице может выпасть около 27–32 миллиметров осадков. Это составляет от трети до половины нормы июня.

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