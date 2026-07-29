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29 июля, 21:21

Политика

Пашинян предрек начало конца ЕАЭС из-за экспортных ограничений против Армении

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что нерешение вопроса экспортных ограничений в отношении Еревана может стать началом конца Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запись выступления политика опубликована на YouTube-канале агентства Armenpress.

Говоря об ограничениях на экспорт армянских товаров в Россию, он подчеркнул, что на данный момент ЕАЭС "парализован и не работает".

Пашинян добавил, что Ереван имеет законное право искать альтернативы. По его словам, эпоха отсутствия выбора в стране закончилась.

Во время беседы с российским лидером Пашинян также заявил, что правительство его страны будет решать вопрос с референдумом о вступлении в Евросоюз после подачи заявки на членство. Кроме того, он указал, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе между странами и регулированиям ЕАЭС. В связи с этим он призвал Путина снять ограничения.

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