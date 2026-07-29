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29 июля, 19:50

Безопасность

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Росфинмониторинга в Telegram

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Злоумышленники начали представляться сотрудниками Росфинмониторинга и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Telegram. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Мошенники используют символику ведомства и сокращение fedsfm в имени чат-бота, чтобы замаскироваться под официальный ресурс. В ведомстве подчеркнули, что у службы нет телеграм-ботов, а ее сотрудники не связываются с россиянами через мессенджеры.

В пресс-службе призвали пользователей не называть незнакомцам персональные данные и СМС-коды, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее аферисты начали создавать поддельные сайты-двойники визовых центров и предлагать россиянам платно записаться на подачу документов. Они берут до 150 тысяч рублей за услуги, которые на самом деле бесплатны. Такая активность связана с периодом отпусков.

Мошенники стали создавать поддельные сервисы под видом Соцфонда

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