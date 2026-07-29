МВД сообщило о 24 тысячах случаев мошенничества с использованием Telegram

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Более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram мошенниками при дистанционных хищениях зарегистрировали сотрудники органов внутренних дел с начала 2026 года. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В киберполиции отметили, что Telegram также используется при подготовке и совершении других преступлений. В их числе – бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных.

Кроме того, через мессенджер анонимно рассылаются заведомо ложные сообщения о готовящихся актах терроризма.

Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о запуске процесса объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Претензии ведомства связаны с тем, что Telegram не блокирует каналы и боты, которые используются для организации терактов и мошенничества. В Госдуме также заявили о вероятности признания мессенджера террористическим ресурсом.