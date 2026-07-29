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29 июля, 17:02

Происшествия

Рабочий погиб при ремонте погрузчика в Зеленограде

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб при ремонте грузового погрузчика в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Заводской. На мужчину 1979 года рождения упала гидравлическая стрела. Он скончался от полученных травм.

На месте происшествия работу правоохранителей координирует первый заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Николай Триголос. Ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту, находятся на контроле прокуратуры.

Ранее двое рабочих упали с высоты на стройке в Улан-Удэ. Один из них скончался, а второй был госпитализирован. По данным следствия, причиной несчастного случая стало обрушение машинистом башенного крана строительных лесов.

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