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29 июля, 19:20

Культура

Актер Вячеслав Воскресенский подключен к ИВЛ и находится в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Юрий Ильенко

Актер Вячеслав Воскресенский, сыгравший в советском фильме "Финист – Ясный Сокол", подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое, заявили ТАСС в семье артиста.

По словам близких Воскресенского, он находится в сознании, но врачи не пускают к нему посетителей и не делают никаких прогнозов.

Уточняется, что у 77-летнего актера диагностировали аппендицит и перитонит. Ему стало плохо во время поездки в Екатеринбург.

Ранее сообщалось о госпитализации заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. В СМИ изначально появилась информация, что она попала в реанимацию. Причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.

Через некоторое время ее выписали из больницы. Сама Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально.

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