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30 июля, 21:47

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Thai PBS: в Таиланде задержан лидер банды, подозреваемый в похищении двоих россиян

В Таиланде задержан лидер банды, подозреваемый в похищении двоих россиян – СМИ

Фото: 123RF.com/joseh51

В Таиланде задержали предполагаемого лидера преступной группы, которого подозревают в причастности к исчезновению россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщили местные СМИ Thai PBS и Thairath.

Главными фигурантами расследования стали Тхану Киттхонг по прозвищу Понг и Тхонгчай Сринил по прозвищу Тхонг. Как уточнили в полиции, до этого Понг неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он совершал преступления с применением оружия, покушение на убийство и участвовал в похищении ребенка.

Несмотря на развернутую поисковую операцию с участием полиции, спасателей и волонтеров, местонахождение брата и сестры из России все еще неизвестно.

Как рассказала в интервью местному телеканалу WorkPoint 23 тетя Понга, мужчина вырос жестоким, так как в детстве отец регулярно наказывал его, обливая водой и прижигая током. Она отметила, что ее слова могут подтвердить соседи.

Последний раз женщина видела племянника 27 июля во время штурма дома его соучастника Тхонга полицейскими. По ее словам, тогда он чинил у нее электропроводку, после чего ему позвонили и он быстро уехал. Тете Понг сказал, что его ребенок заболел.

Вместе с тем, как сообщает RT со ссылкой на источник, сестра одного из подозреваемых рассказала, что видела мотоцикл россиян у дома брата. Однако тогда она еще не знала об их исчезновении.

Женщина спрашивала у брата, откуда у него мотоцикл, на что тот ответил, что забрал его у человека, который задолжал ему 1,7 тысячи долларов.

Об исчезновении сестры и брата Назимовых в Таиланде стало известно 27 июля. 26-го числа они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Перед этим девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство.

Позже мотоцикл был найден закопанным в водоотводном канале в районе Хуай-Яй. Его номер совпал с тем, на котором передвигались россияне.

Полиция расширила зону поисков на соседние районы Джомтиен и Саттахип. С утра 30 июля территории обследуют служебные собаки, проверяются заброшенные здания и лесные участки. К операции подключилось кинологическое отделение из Второго полицейского округа.

Через некоторое время были задержаны двое подозреваемых – Панг и Сыа Хой. По версии правоохранителей, они помогли скрыться двум главным подозреваемым – Понгу и Тхонгу, а также закопали мопед.

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