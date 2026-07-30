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30 июля, 12:11

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SHOT: двух тайцев задержали по делу об исчезновении брата и сестры из России

Двух тайцев задержали по делу об исчезновении брата и сестры из России

Фото: телеграм-канал SHOT

Двух граждан Таиланда задержали по подозрению в причастности к исчезновению 22-летней Дианы и 17-летнего Романа из Тюмени. Об этом сообщает SHOT в канале в МАХ.

По данным СМИ, сейчас местная полиция допрашивает мужчин по имени Панг и Сыа Хой. Их взяли под стражу сотрудники туристической полиции.

По версии правоохранителей, задержанные помогли скрыться двум главным подозреваемым – Понгу и Тхонгу, а также закопали мопед, на котором в последний раз видели пропавших. Сами Панг и Сыа Хой отвергают все обвинения.

Об исчезновении Дианы и Романа в Таиланде стало известно 27 июля. Утром 26-го они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Перед этим девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а ее iPhone зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство.

Позже мотоцикл нашли закопанным в водоотводном канале в районе Хуай-Яй. Номер байка совпал с тем, на котором передвигались пропавшие.

Сейчас полиция расширила зону поисков на соседние районы Джомтиен и Саттахип. С утра 30 июля работают служебные собаки, проверяются заброшенные здания и лесные участки. К операции подключилось кинологическое отделение из Второго полицейского округа.

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