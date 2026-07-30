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30 июля, 12:53

Город

Новый дом панды Катюши в Московском зоопарке будет рассчитан на самку, самца и детенышей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый двухуровневый вольерный комплекс для панды Катюши в Московском зоопарке будет рассчитан на содержание самки, самца и их потомства. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, дом для Катюши планируют завершить в этом году. В настоящее время он находится на завершающей стадии строительства. Приемку объекта проведут коллеги из Китая. Для этого приедет целая комиссия. Только после их проверки и одобрения всех условий содержания больших панд Катюша сможет переехать в новый павильон.

Работы по созданию вольерного комплекса площадью более 2 тысяч квадратных метров начались в Московском зоопарке в январе 2026 года. Новый павильон расположен на старой территории, на так называемом Круге катания.

На первом этаже площадью около 1 700 квадратных метров разместят несколько просторных внутренних и уличных экспозиционных вольеров. Их оформят в стилистике естественной среды обитания больших панд – сычуаньских лесов. Внутри будут разнообразные конструкции для лазания, а также искусственные водоемы. В павильоне можно будет регулировать температуру воздуха и влажность.

Предусмотрены и изолированные неэкспозиционные вольеры для отдыха и тренингов, а также вспомогательные помещения для выращивания потомства. Новый павильон оснастят современной кормокухней, холодильными камерами для хранения бамбука, системами водоподготовки, климат-контроля и видеонаблюдения. Кроме того, там появится мастерская по изготовлению игрушек, где киперы будут сами создавать предметы для обогащения среды большой панды.

Гендиректор призналась, что дом для панды постарались сделать самым лучшим, поэтому в зоопарке уверены, что китайские коллеги его примут и Катюша будет "радоваться и жить в красивом вольере".

Ранее Акулова рассказала, что зоопарк продолжает переговоры с китайской стороной в надежде оставить Катюшу в России. Согласно международным правилам, все панды мира принадлежат Китаю.

Она пояснила, что все рожденные на российской территории детеныши большой панды могут находиться в стране до достижения 4 лет. После этого они становятся половозрелыми и должны участвовать в природоохранной программе по разведению больших панд.

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