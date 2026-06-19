Наблюдать за пандой Катюшей из Московского зоопарка на mos.ru стало удобнее

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Наблюдать за большими пандами Катюшей, Диндин и Жуи из Московского зоопарка на mos.ru стало удобнее после обновления страницы онлайн-трансляций из вольеров бамбуковых медведей зоосада. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Теперь на странице можно посмотреть видеофрагменты из жизни панд, а сами трансляции были перемещены на темно-зеленый фон. Кроме того, во время просмотра в верхнем меню стала доступна специально написанная для эфира музыка.

"Катюша и ее родители Диндин и Жуи неизменно остаются самыми популярными героями эфира, поэтому страница с трансляциями из их вольеров стала первой в серии обновлений. Постепенно новый дизайн получат страницы других героев проекта", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

В ведомстве напомнили, что онлайн-трансляции позволяют не только увидеть животных в повседневной жизни, но и разделить с ними важные события. Например, в прошлом году россияне наблюдали за поздравлением Катюши с днем рождения и тем, как она изучала подарки. Запись этого момента доступна на странице панд.

Там же всем желающим предлагается пройти интерактивную викторину, разработанную совместно с проектом "Активный гражданин", и проверить свои знания о бамбуковых медведях.

"Эфиры из вольеров стали популярны далеко за пределами столицы – лишь чуть больше половины аудитории приходится на Москву", – обратили внимание в департаменте.

В частности, благодаря онлайн-трансляциям на mos.ru за жизнью больших панд Диндин, Жуи и Катюши ежедневно следят тысячи людей по всей стране. Их наибольшую активность зрители могут поймать утром и после обеда. В эти периоды животные играют, едят бамбук и исследуют свой вольер. Вечером и ночью граждане могут посмотреть повтор дневных эфиров.

Проживание больших панд в Московском зоопарке, подведомственном департаменту культуры, осуществляется в рамках международной программы, направленной на сохранение, защиту и изучение этого редкого вида. Сотрудники зоосада поддерживают тесный контакт с китайскими коллегами, которые высоко оценивают профессионализм московских зоологов и современные условия, созданные для животных в павильоне "Фауна Китая". Успехом совместной работы стало рождение Катюши в 2023 году.

Проект онлайн-трансляций из столичного зоопарка, в свою очередь, был запущен в 2024 году и с тех пор продолжает динамично развиваться. Жизнь обитателей зоопарка привлекает внимание не только москвичей, но и жителей других регионов России, включая Санкт-Петербург, Нижегородскую, Тверскую, Свердловскую области и Татарстан.

Помимо панд, особой популярностью у зрителей пользуются манул Тимофей, капибары, амурский тигр Степан, азиатские львы, белая медведица Айка, пума Габриэль, медоеды, азиатские слоны и малайские медвежата.

В июне на портале появилась первая подводная онлайн-трансляция. Камера была установлена в экспозиции "Затопленный лес" в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Трансляция ведется из большого пресноводного аквариума, имитирующего экосистему Амазонки. Зрителям предлагается наблюдать за гигантскими арапаймами, краснохвостыми сомами и черными паку, а по выходным можно увидеть представление с участием русалки.

Еще одно нововведение текущего месяца позволило Московскому зоопарку использовать искусственный интеллект для слежения за поведением животных. Технология дает гостям зоосада узнать, чем заняты его обитатели. Информация появляется на экранах у вольеров, а также на элементах навигации.

Пока это пилотный проект, благодаря которому можно следить за жизнью леопарда Мизера, панд Жуи, Диндин и Катюши, а также пумы Габриэля. Экраны позволяют узнать о занятии животного в режиме реального времени, о его активности и расположении. Также там показывают расписание мероприятий и интересные факты о конкретном виде.