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10 июня, 09:19

Технологии

В Московском зоопарке начали следить за животными с помощью ИИ

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке начали следить за поведением животных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Технология позволяет гостям зоосада узнать, чем заняты его обитатели. Информация появляется на экранах у вольеров, а также на элементах навигации.

Пока это пилотный проект, благодаря которому можно следить за жизнью леопарда Мизера, панд Жуи, Диндин и Катюши, а также пумы Габриэля. Экраны позволяют узнать о занятии животного в режиме реального времени, о его активности и расположении. Также там показывают расписание мероприятий и интересные факты о конкретном виде.

На старой территории зоосада есть информационная стела, которая расскажет от особенностях поведения обитателей зоопарка, ставших участниками проекта. Это позволит гостям узнать, в какое время лучше посетить животное.

Для запуска проекта специалисты вручную добавляли данные, позволяющие ИИ отмечать поведение животных через камеры. Число исследуемых моделей поведения вскоре планируют увеличить.

Планируется, что проект затронет весь зоопарк. Систему интегрируют также в интерактивную карту и на сайт зоосада.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции позволяют зрителям со всего мира наблюдать за животными Московского зоопарка, в том числе за редкими. Например, недавно там появился вольер с гигантскими выдрами, которые раньше не были представлены в России. Для них обустроен большой бассейн.

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