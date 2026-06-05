С Московского зоопарка взыскали 42 тыс рублей за нарушение авторских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Мосгорсуд взыскал с Московского зоопарка 42 тысячи рублей по делу о нарушении авторских прав. Инстанция установила, что зоосад неправомерно использовал снимок белорусского фотографа на информационных стендах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Из судебных материалов следует, что гражданин Белоруссии, который любит фотографировать животных, заметил собственный снимок на информационном стенде в Московском зоопарке. На том кадре изображена норка с рыбой в пасти.

Выяснилось, что белорус не разрешал Московскому зоопарку пользоваться фотографией. Суд первой инстанции не выявил в действиях зоосада нарушений. Однако Мосгорсуд определил, что автором изображения является гражданин Белоруссии, который ранее размещал этот снимок на разных порталах.

Однако, по мнению Мосгорсуда, то, что белорус размещал фото на порталах, не свидетельствует о праве третьих лиц использовать кадр без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего продюсера певца Олега Газманова. По версии следствия, его действия подпадают под статьи УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, а также о нарушении авторских и смежных прав.

