Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 16:00

Город

С Московского зоопарка взыскали 42 тыс рублей за нарушение авторских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Мосгорсуд взыскал с Московского зоопарка 42 тысячи рублей по делу о нарушении авторских прав. Инстанция установила, что зоосад неправомерно использовал снимок белорусского фотографа на информационных стендах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Из судебных материалов следует, что гражданин Белоруссии, который любит фотографировать животных, заметил собственный снимок на информационном стенде в Московском зоопарке. На том кадре изображена норка с рыбой в пасти.

Выяснилось, что белорус не разрешал Московскому зоопарку пользоваться фотографией. Суд первой инстанции не выявил в действиях зоосада нарушений. Однако Мосгорсуд определил, что автором изображения является гражданин Белоруссии, который ранее размещал этот снимок на разных порталах.

Однако, по мнению Мосгорсуда, то, что белорус размещал фото на порталах, не свидетельствует о праве третьих лиц использовать кадр без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего продюсера певца Олега Газманова. По версии следствия, его действия подпадают под статьи УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, а также о нарушении авторских и смежных прав.

Россияне стали чаще получать штрафы за использование чужой музыки

Читайте также


судыгород

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика