21 июля, 09:12Происшествия
Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировали
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщил в MAX губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, специалисты уже приступили к разбору поврежденных конструкций. Проводится проливка места возгорания.
"После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара", – написал глава региона.
О пожаре стало известно утром 21 июля: возгорание произошло на территории производственной площадки. Огонь охватил открытую территорию. В результате площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.
Отмечалось, что для борьбы с огнем были привлечены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений