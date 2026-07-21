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21 июля, 09:12

Происшествия

Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщил в MAX губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, специалисты уже приступили к разбору поврежденных конструкций. Проводится проливка места возгорания.

"После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара", – написал глава региона.

О пожаре стало известно утром 21 июля: возгорание произошло на территории производственной площадки. Огонь охватил открытую территорию. В результате площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Отмечалось, что для борьбы с огнем были привлечены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений

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